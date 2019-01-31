Санкт-петербургский предприниматель Евгений Пригожин профинансировал открытие радиостанции в Центральноафриканской республике, — утверждает русская служба "Би-би-си". Она запущена в рамках подготовки предвыборной кампании действующего президента Туадера Фостен-Арканжа. В 2020 году ему предстоит участвовать в выборах за второй срок. В рамках подготовки структуры, связанные с Пригожиным, проводят в ЦАР футбольные турниры, конкурсы красоты, строят детские площадки, помогают в планировании предвыборной кампании, и организовывают показы фильмов — например, байопика хоккеиста Валерия Харламова Легенда №17.

Радиостанция "Ленго сонго" ("Строим солидарность") была запущена на деньги Пригожина в 2018 году, пишет Би-би-си. Радио остаётся основным источником информации для местного населения. Один из источников Би-би-си оценил сумму инвестиций в создание радиостанции в 10 тысяч долларов. Руководить медиа пригласили известного в ЦАР журналиста Фреда Крока. Он пообещал обсуждать в эфире политические темы, проводить дебаты и общаться со слушателями. Какое-то время после эфира "Ленго сонго" играла российскую и советскую музыку, например, "Вставай, страна огромная".

В президентской кампании в 2015 Фостен-Арканж обещал избирателям обеспечение безопасности после столкновений христиан и мусульман, и иностранные инвестиции в экономику. Примирении проживающих в стране религиозных общин — одна из задач работающих в стране частных российских военных инструкторов, — пишет "Би-би-си". Ранее сообщалось, что инструкторы могут быть сотрудниками так называемой ЧВК Вагнера, которую также связывают с Пригожиным.

В столице Банги работали политтехнологи, переводчики и геммолог (специалист по драгоценным камням) из России. Кандидатуру каждого сотрудника утверждал лично Пригожин, утверждает источник издания. Связанная с предпринимателем компания ранее получила лицензии на разведку и разработку месторождений золота, алмазов и других полезных ископаемых в стране. Также Пригожина интересуется разработкой в ЦАР красного дерева, пишет Би-би-си.

Как выяснило издание, сотрудники Пригожина рассылали в местные СМИ видео, где нанятые актёры утверждали, что россияне работают на одном из месторождений в стране. Его пытались снять убитые в ЦАР российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Кто такой Евгений Пригожин

Евгений Пригожин и его компании известны как крупные государственные подрядчики на закупках продуктов питания, из-за чего в СМИ его называют поваром Путина. Его связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей" и созданием "частной военной компании Вагнера". Предприниматель заявил "Би-би-си", что не имеет отношения к запущенной в ЦАР радиостанции, разработкой полезных ископаемых в стране, и не имеет отношения к ни одной из работающих в республике компаний.