Пригожин платит вместо Навального. Новое заявление "Конкорда"

Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина выплатила властям Санкт-Петербурга компенсацию за ущерб, якобы нанесённый городу во время организованной сторонниками Алексея Навального акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в группе "Пресс-служба компании Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте". К публикации приложено платёжное поручение на шесть миллионов восемьсот тысяч рублей.

Сообщение также содержит лозунг "Не дадим наш город топтать. Нам тут жить".

Подробнее о том, что собой представляет сообщество "Пресс-служба компании Конкорд" в соцсети "ВКонтакте", можно прочесть в этом материале Радио Свобода.

Сам Алексей Навальный назвал сегодняшнее сообщение "мухлежом" и уверен, что в "Конкорде" штраф не оплатили. Он написал у себя в Твиттере, что компания Пригожина "продолжает троллить".

На этой неделе суд в Санкт-Петербурге обязал главу местного штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения "Весна" Богдана Литвина выплатить 7 миллионов рублей по иску прокуратуры. Они должны возместить ущерб зелёным насаждениям, которые были якобы повреждены участниками акции. Сами активисты заявили, что прокуратура завысила в 19 раз стоимость кизильника, который используют для живой изгороди.

В последнее время пресс-служба Пригожина, которого называют "поваром Путина" и создателем "фабрики троллей", уделяет повышенное внимание Алексею Навальному. Там, в частности, настаивают, что 2 февраля Евгений Пригожин встречался с оппозиционером в отеле. Сам Навальный отрицает, что встречался с Пригожиным.

В пресс-службе "Конкорда", в частности, утверждали, что "одной из тем обсуждения было предложение Алексея Навального прекратить нападки со стороны ФБК по теме школьного питания в обмен на лояльность на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге команде Навального, на что Евгений Викторович ответил ему: "Я солдат на маршала не меняю".

Параллельно с появлением этой информации Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала сообщение о якобы поступившем во Фрунзенский районный суд ходатайстве Навального о возмещении 11 миллионов рублей. Такую сумму прокуратура города требует от его сторонников за "повреждение зеленых насаждений" во время акции сторонников политика 5 мая 2018 года.​ Навальный отрицает, что направлял в суд такое ходатайство, и утверждает, что его подпись на нём подделана.