Пригожин платит вместо Навального. Новое заявление "Конкорда"

Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина выплатила властям Санкт-Петербурга компенсацию за ущерб, якобы нанесённый городу во время организованной сторонниками Алексея Навального акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в группе "Пресс-служба компании Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте". К публикации приложено платёжное поручение на шесть миллионов восемьсот тысяч рублей.
Сообщение также содержит лозунг "Не дадим наш город топтать. Нам тут жить".
- Подробнее о том, что собой представляет сообщество "Пресс-служба компании Конкорд" в соцсети "ВКонтакте", можно прочесть в этом материале Радио Свобода.
Сам Алексей Навальный назвал сегодняшнее сообщение "мухлежом" и уверен, что в "Конкорде" штраф не оплатили. Он написал у себя в Твиттере, что компания Пригожина "продолжает троллить".
На этой неделе суд в Санкт-Петербурге обязал главу местного штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения "Весна" Богдана Литвина выплатить 7 миллионов рублей по иску прокуратуры. Они должны возместить ущерб зелёным насаждениям, которые были якобы повреждены участниками акции. Сами активисты заявили, что прокуратура завысила в 19 раз стоимость кизильника, который используют для живой изгороди.
В последнее время пресс-служба Пригожина, которого называют "поваром Путина" и создателем "фабрики троллей", уделяет повышенное внимание Алексею Навальному. Там, в частности, настаивают, что 2 февраля Евгений Пригожин встречался с оппозиционером в отеле. Сам Навальный отрицает, что встречался с Пригожиным.
- В пресс-службе "Конкорда", в частности, утверждали, что "одной из тем обсуждения было предложение Алексея Навального прекратить нападки со стороны ФБК по теме школьного питания в обмен на лояльность на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге команде Навального, на что Евгений Викторович ответил ему: "Я солдат на маршала не меняю".
Параллельно с появлением этой информации Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала сообщение о якобы поступившем во Фрунзенский районный суд ходатайстве Навального о возмещении 11 миллионов рублей. Такую сумму прокуратура города требует от его сторонников за "повреждение зеленых насаждений" во время акции сторонников политика 5 мая 2018 года. Навальный отрицает, что направлял в суд такое ходатайство, и утверждает, что его подпись на нём подделана.
- Недавно Навальный резко раскритиковал Пригожина в связи с эпидемией дизентерии из-за некачественной молочной продукции в ряде детских садов Москвы (эту историю расследовало Радио Свобода). Компании Пригожина обеспечивают поставки продуктов в детские сады. Навальный и ранее негативно отзывался о "поваре Путина".
- Журналистка Дарья Бурлакова сегодня сообщила, что её вынудили уволиться с должности редактора ТАСС после того, как она подготовила материал о дизентерии и компании Пригожина для "Новой газеты".
- Евгения Пригожина связывают с деятельностью так называемой "фабрики интернет-троллей", а также ряда частных военных компаний, действующих в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе "ЧВК Вагнера". В США против него выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы. Сам он обвинения отвергает.
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