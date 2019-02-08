Украинский суд продлил арест журналисту Кириллу Вышинскому

Суд в Херсоне продлил до 8 апреля арест руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский на своей странице в Фейсбуке.

Защита собирается обжаловать такое решение суда. Доманский также подал апелляцию в Верховный суд Украины на содержание Вышинского под стражей.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обысков в офисе "РИА Новости Украина". Вечером того же дня Служба безопасности Украины объявила, что подозревает его в государственной измене. Сам журналист вину отрицает.

В правоохранительных органах Украины утверждают, что нашли у журналиста трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", крупную сумму денег и огнестрельное оружие. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Российские власти и близкие к Кремлю средства массовой информации неоднократно осуждали арест Вышинского. В сентябре этого года Союз журналистов России заочно наградил его премией "Камертон" имени Анны Политковской. Сам Вышинский обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему правовую защиту.