В Москве разрешили акцию в защиту приморских белух и косаток

Московская мэрия разрешила провести в городе акцию в защиту белух и косаток, которые несколько месяцев содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье. Серия пикетов состоится 16 февраля, сообщает "Новая газета".

Накануне в администрацию президента России подали порядка 2 тысяч подписей под требованием решить ситуацию с животными и полностью запретить вылов китообразных в стране. Под обращением подписались экологи, биологи и общественные деятели, передаёт "Новая газета".

На этой неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за условий содержания 90 белух и 11 косаток на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

В начале февраля приморские зоозащитники обратились в суд с требованием освободить животных из "китовой тюрьмы". Ранее активисты сообщали, что в России готовят незаконную продажу краснокнижных косаток в Китай "под видом просвещения и культуры".