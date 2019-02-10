Газета FAZ назвала места базирования российских крылатых ракет

Россия разместила крылатые ракеты SSC-8/9M729 в местах, о которых ранее не сообщалось. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, со ссылкой на западные разведывательные источники написала 10 февраля, что ракетные дивизионы находятся в Северной Осетии, близ Моздока и у города Шуя в Подмосковье.

Ранее было известно, что установки крылатых ракет находятся на испытательном полигоне Капустин Яр на юге России и у города Камышлов, к востоку от Екатеринбурга, отмечается в публикации.

Каждый из четырёх российских ракетных дивизионов 9M729 имеет четыре колёсные пусковые установки, на которых находятся по четыре ракеты, сообщает немецкая газета. Это означает, что Россия располагает по меньшей мере 64 такими ракетами, которые могут быть оснащены как конвенциональными, так и ядерными боеголовками, уточняется в публикации.

Имея радиус действия до 2 тысяч 350 километров, ракеты, при их нынешней дислокации, могут достичь целей в Восточной и Северной Европе, утверждают авторы статьи. При передислокации же ракет на запад, под угрозой может оказаться территория всех европейских стран, исключая Португалию, говорится в статье.

Российская сторона заявляет, что дальность полёта крылатых ракет 9M729 не превышает 480 километров.