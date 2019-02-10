В Пскове прошёл митинг в защиту Светланы Прокопьевой

10 февраля в псковском гайд-парке "На четырёх углах" состоялся митинг в защиту журналиста Светланы Прокопьевой и свободы слова в России. Его организовал депутат Псковского областного Собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг. Поддержать журналиста пришли более двухсот человек.

– Мы пришли сюда, чтобы защитить гражданина России Светлану Прокопьеву, журналиста, против которой возбуждено уголовное дело за то, что она выполняла свою работу. Мы все чаще сталкиваемся с тем, что люди в нашей стране, особенно сотрудники органов власти и сотрудники органов силовых структур, забывают об основах конституционного строя России. Основой конституционного строя России является свобода. Свобода слова, свобода массовой информации, свобода мнений, свобода убеждений, свобода митингов. Именно эти права и свободы являются основами конституционного строя России. Мы пришли, чтобы защитить их, – заявил Лев Шлосберг.

На митинге присутствовало более 20 сотрудников правоохранительных структур, в том числе глава УВД Пскова Сергей Сурин. Полицейские снимали крупным планом каждого участника митинга. Тем временем Лев Шлосберг продолжал:

– Единственным источником власти в России является народ, в том числе люди, пришедшие сюда на площадь, чтобы выступить в защиту своих конституционных прав. Ваша обязанность – охранять наши права и свободы. Это ваша главная и, по сути, единственная работа. Вы не являетесь правонарушающими органами. Вы правоохраняющие органы. Ваша задача – охранять нас. Люди, собравшиеся здесь на площади, это и есть народ – единственный источник власти. Любая попытка возбуждения уголовного дела против базовых свобод человека – это покушение на основы конституционного строя России. Это тягчайшее уголовное преступление, – подчеркнул политик.

В завершение митинга, после выступлений многих участников митинга, к собравшимся обратилась Светлана Прокопьева. Ответственность за то, что Россия за 30 лет так и не стала демократией, она возложила, в частности, на коллег по цеху, которые, по её словам, изменили своей профессии. Прокопьева говорила лживых ведущих федеральных телеканалов, трусливых корреспондентах, не способных задавать острые вопросы чиновникам, беспринципных медиаменеджерах, готовых снять любой проблемный материал и опубликовать любую "заказуху" по требованию учредителя.

- Отсутствие честных открытых дискуссий по актуальным проблемам, давление только одного мнения, запрет на высказывание иных точек зрения – все это кирпичики в стенах нашей общей тюрьмы, – сказала Светлана Прокопьева.

Псковская журналистка, наряду с работой для "Эха Москвы", является внештатным сотрудником Русской службы Радио Свобода.

8 февраля медиакорпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода выразила тревогу в связи с началом уголовного преследования псковской журналистки Светланы Прокопьевой за мнение, высказанное ею в российском СМИ. Российские власти сочли, что она якобы "оправдывает терроризм". "Расследование, ведущееся против Светланы Прокопьевой, – это попытка заставить независимого журналиста замолчать", – заявила Дэйзи Синделар, исполняющая обязанности президента корпорации РСЕ/РС.

В ноябре прошлого года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева высказала своё мнение о причинах теракта у здания ФСБ в Архангельске, произошедшего неделей ранее. Прокопьева предположила, что поступок 17-летнего юноши – который сам погиб при нападении на региональное управление ФСБ, а ранения получили трое сотрудников ведомства, – мог быть вызван репрессивными действиями политического режима и чувством "безнадёжности", распространённым среди российской молодёжи.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила возбуждённое против Прокопьевой дело и действия полиции против "Эха Москвы" и самой журналистки как "злоупотребление антитеррористическим законодательством для подавления свободы слова".



Международная правозащитная организация "Репортёры без границ" назвала расследование "безосновательным" и подвергла критике российские власти за сравнение свободно высказанного мнения с поддержкой терроризма.