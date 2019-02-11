СМИ: Великобритания предупредит Россию о цене за провокации

Россия должна "поплатиться" за аннексию Крыма, вмешательство в выборы президента США и применение химического оружия в английском Солсбери, – об этом, как ожидается, в Лондоне сегодня заявит министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. С выдержками из его речи удалось ознакомиться агентству Reuters и газете The Times.

По данным журналистов, Уильямсон поддержит призыв президента США к странам НАТО увеличить расходы на оборону и сам призовет Великобританию и её союзников быть готовыми к демонстрации "жесткой силы для поддержания своих интересов". "Границы между миром и войной становятся размытыми", – цитируют СМИ отрывок из речи министра.

В ней также говорится, что Великобритания после выхода из Евросоюза должна "усилить своё глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес". Отсутствие конкретных действий, по мнению Уильямсона, приведет к тому, что Великобританию будут воспринимать лишь как "бумажного тигра".

Ожидается, что министр обороны также скажет об угрозе со стороны Китая и объявит, что в воды Тихого океана – для демонстрации силы – будет отправлен флагман ВМС Великобритании авианосец Queen Elizabeth. На его борту, как пишут СМИ, будут находится две эскадрильи британских и американских самолетов F-35.

Отношения между Москвой и Лондоном обострились после отравления в Солсбери бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Против них использовали советский нервно-паралитический яд "Новичок". Британская сторона винит в этом Москву. Кремль все обвинения отвергает.