Председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В тексте подозрения говорится, что Мангер организовал убийство, "руководствуясь личной неприязнью, которая возникла в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности".

Накануне Мангера исключили из партии "Батькивщина". Отец погибшей активистки ранее заявлял, что чиновник сотрудничал с другими подозреваемыми в убийстве.

В июле советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили раствором кислоты. Через несколько месяцев активистка умерла в больнице. На этих выходных киевская полиция задержала несколько десятков участников акции протеста "Кто заказал Катю Гандзюк". Активисты подозревают в причастности к покушению функционеров партий лидирующих кандидатов в президенты Украины – Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.