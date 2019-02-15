Палата представителей США одобрила проект федерального бюджета

Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, вслед за Сенатом утвердила проект бюджета правительства до сентября текущего года. За принятие документа высказались 300 законодателей, 128 – проголосовали против.

Законопроект предусматривает выделение более 300 миллиардов долларов на финансирование работы целого ряда министерств и ведомств. В то же время требование Трампа о выделении почти шести миллиардов долларов на строительство стены на южной границе так и не было удовлетворено. На установку ограждений на границе с Мексикой заложены менее полутора миллиардов долларов.

Проект бюджета передан на подпись президенту.

В Белом доме ранее заявили, что Дональд Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства и введёт чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

В конце декабря из-за разногласий между Трампом и демократическим большинством Конгресса относительно проекта бюджета на 2019 год была приостановлена работа правительства. Шатдаун продолжался 35 дней и стал самым долгим в истории США. 25 января Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности правительства, заключив соглашение до 15 февраля.