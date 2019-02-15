Для московской полиции разработают очки с распознаванием лиц

Мэрия Москвы закажет разработку для полицейских очков дополненной реальности с системой распознавания лиц, которые позволят вычислять разыскиваемых. МВД уже использует систему для розыска политических активистов.

Очки, подключённые к системе, планирует заказать Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), сообщает РБК со ссылкой на источники, участвующие в подготовке проекта, а также на неназванного собеседника в мэрии. По их словам, над этой задачей уже работает компания Ntechlab, разработавшая ранее по заказу московских властей технологии распознавания лиц для городских камер.

К системе распознавания лиц уже подключены полторы тысячи камер, цитирует РБК начальника отдела городского видеонаблюдения ДИТ Дмитрия Головина. В 2019 году власти Москвы анонсировали подключение большей части из 167 тысяч городских камер, установленных в подъездах и во дворах домов, на улицах и в общественном транспорте.

В базу распознавания лиц уже занесены не только преступники, но и политические активисты, писала в октябре "Медиазона". Тогда полиция обнаружила с помощью камеры в метро и задержала сторонника "Другой России" Михаила Акселя, потому что он был отмечен в картотеке системы распознавания лиц как футбольный болельщик. Тогда выяснилось, что данные в базу внес оперативник Центра по противодействию экстремизму. На задержании Акселя он не настаивал.