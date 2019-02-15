Арестованного за двойное убийство единоросса отпустили из-под ареста

Арестованного за двойное убийство депутата городской думы Иркутска, единоросса Александра Панько отпустили из-под ареста в Чите. Он утверждает, что дело против него закрыто. Об этом он рассказал сайту IRK.ru.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что депутат был выпущен под домашний арест. Агентство РИА "Новости" пишет, что он "отпущен домой". Панько утверждает, что вернулся "к своей обычной жизни" и занимается предпринимательской и общественной деятельностью.

Панько был арестован судом в Чите в октябре прошлого года. Его подозревали в причастности к исчезновению и убийству двух членов организованной преступной группировки "Ключевские". Группировка, занимавшаяся рэкетом и бандитизмом, сложилась в начале 90-х годов в Забайкалье, задержания ее участников проводились в 2017 году. По предъявленному обвинению Панько грозило пожизненное заключение.

Лидерами группировки агентство "Ирсити" называет предпринимателей Константина Ключевскего и Евгения Жарова, убитых в 2005 году. Согласно официальной биографии Панько на сайте Иркутска, в 90-е годы депутат занимался бизнесом.