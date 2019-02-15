Странные листовки. Создатель "Новичка" заявляет о провокации

В четверг в Анапе на двери лаборатории, в которой работает один из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок" Владимир Углев, появилась листовка с надписью "Осторожно, педофил!" и его фотографией. Еще несколько таких же листовок Углев нашел на стене здания, где он работает. Вскоре после этого Углеву позвонил следователь из прокуратуры Краснодарского края, а к нему домой приехали полицейские из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями против детей.

Ранее Углев, неоднократно комментировавший в СМИ отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери и соглашавшийся с тем, что они были отравлены "Новичком" российского происхождения, говорил журналистам о странном ДТП, в которое он попал в апреле.

Подробности случившегося Владимир Углев рассказал Радио Свобода.

– Утром в четверг я открыл дверь в свою маленькую лабораторию на работе. Сначала особого внимания не обратил, что на двери висит бумага – ну, висит и висит, наверное, рекламу повесили. Потом вышел покурить, смотрю – морда знакомая. Смотрю – я, оказывается я педофил. Вышел на улицу, тут же, на углу дома, снял со стены вторую.

Вскоре после этого моей жене позвонил следователь из прокуратуры и попросил меня перезвонить. Она дала ему мой телефон, он позвонил уже мне и сказал: "Мол, так и так, что вы думаете по поводу этих листовок?", что якобы к ним поступило устное обращение от граждан по поводу меня. А потом ко мне домой приехала полиция – я как раз на обед с работы пришел. Это были ребята из отдела по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних в МВД Анапы. Они осмотрели квартиру, сфотографировали, проверили мой компьютер, планшет. Я уж не стал права качать, у нас понятых хрен найдешь. Подумал, сейчас начну права качать – скажут, мол, хочет следы замести. Решил, пусть проверяют так. Сегодня я ездил в МВД, с меня взяли отпечатки пальцев и сняли отпечатки пальцев с этой листовки, чтобы "проверить, не сам ли я себя пиарю". Сняли отпечатки, пальцы, полностью ладони все.

Сняли отпечатки пальцев с этой листовки, чтобы "проверить, не сам ли я себя пиарю"

​– С чем вы сами связываете произошедшее?

– Они меня преследуют с 1993 года, не дают работать. Я полагаю, это связано с тем, что я устроился на работу. Нормальная работа, коллектив неплохой. Но не прошло и полутора месяцев, и вот провокация.

– Что это за работа?

– Химик-технолог в фирме по производству масло-воска, который используют для покрытия древесины.

– Около вашего дома листовки были?

– Они повесили в основном вокруг работы, это минутах в 10 ходьбы от дома.

– Наталья Геворкян, первой написавшая об этой истории, обратила внимание на то, что листовки появились после публикации нового материала об одном из предполагаемых участников отравления Скрипалей Денисе Сергееве. Вы знаете об этой публикации?

– Знаю, но там пока ничего не ясно. Неясно, какой могла быть роль Сергеева [в отравлении Скрипалей]. Знаете, когда меня сбивали на машине на "зебре", в машине тоже сидел пассажир. Как мне потом сказал водитель, якобы это его жена, медицинский работник, она испугалась… хороший "медицинский работник": муж сбил человека, а она сидит и смотрит, как он там с кровью лежит на дороге. За два дня до ДТП я встретил мальчика, который как-то возил ко мне журналистов из "Шпигеля" и отвозил меня домой потом. И вот он за два дня до этого оказался прямо напротив нашего дома. Жена говорит, что она стояла на остановке, увидела, как эта машина подъехала, из нее двое вышли и в наш переулок пошли. Случайность за случайностью, это уже какая-то закономерность. Когда я в Москве жил, меня три года "пас" полковник ФСБ.

– Как вы можете прокомментировать предположение о том, что сотрудник ГРУ Денис Сергеев может быть причастен к отравлению болгарина Емельяна Гебрева?

– Я читал об этом, да. Хочу сказать, что соболезнований по этому поводу я особых не испытываю. Я бы всех, кто оружие производит и продает, засунул в мешок и кинул в Марианскую впадину.

​– Мог ли он быть отравлен "Новичком"?

– Надо найти следы. Следы могут быть, надо искать на дереве, на каких-то предметах, он может "фонить" несколько лет. У меня же были такие аварии: если вещество попало на дерево, его оттуда можно только огнем выжечь, чтобы окончательно замести следы. Поэтому если "новичок" попал куда-то на пористое дерево, или на пористый камень, например, кирпич, этот камень его может несколько лет депонировать. Современные методы анализа там его вполне могут определить.

– Связываете ли вы сами инцидент с листовками и публикации о Денисе Сергееве?

– Нет, я связываю его с тем, что я на работу устроился. Они мне с 1993 года не дают работать. Это не первый случай, так что ничего удивительного нет, – говорит Владимир Углев

Полицейский, приезжавший со своими коллегами к Углеву домой и представившийся сотрудником отдела по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних Рустамом, заявил Радио Свобода, что не будет делать заявления для СМИ в связи со случившимся и посоветовал обратиться в пресс-службу МВД. В дежурной части МВД по Анапе Радио Свобода дали телефон человека по имени Алексей, который якобы уполномочен общаться с прессой. Дозвониться по этому номеру нам не удалось.

Днем в пятницу Владимир Углев рассказал Радио Свобода, что получить комментарий МВД удалось журналисту Светлане Рейтер – ей, как говорит Углев, сообщили, что "письменных заявлений на него в полицию не поступало". В межрайонной прокуратуре Анапы посоветовали Радио Свобода обратиться к помощнику прокурора Анне Губжоковой. Губжокова не ответила на наши звонки.

Бывший советский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти считают, что преступление было совершено с помощью созданного в СССР отравляющего вещества "Новичок". В совершении преступления подозреваются двое россиян, посещавших Великобританию под вымышленными именами и фамилиями – "Александр Петров" и "Руслан Боширов". В результате ряда независимых расследований удалось установить их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а также доказать причастность Мишкина и Чепиги в ГРУ. В октябре 2018 года "Фонтанка" назвала имя третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипалей, Сергея Федотова. В четверг, 14 февраля, расследовательская группа Bellingcat опубликовала материал, в котором утверждается, что настоящее имя Федотова – Денис Сергеев, и он также является офицером ГРУ. В Bellingcat и российском издании The Insider также связали Федотова/Сергеева с отравлением в 2015 году болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, компания которого занималась поставками оружия на Украину.

Ученые, работавшие над созданием "новичка" – Владимир Углев и живущий в США Вил Мирзаянов, не раз комментировали отравление Скрипалей, в том числе в своих интервью Радио Свобода. Оба они не сомневаются, что отравление было совершено с помощью этого вещества. Мирзаянов неоднократно призывал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) внести "новичок" в список запрещенных веществ. Исполком ОЗХО принял такое решение 14 января 2019 года. Российские власти, которые отрцают какую-либо причастность к отравлению Скрипалей, могут обжаловать это решение в течение 90 дней.