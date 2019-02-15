СМИ: в центре Сургута задержали местного жителя со взрывчаткой

В Сургуте в центре города сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, у которого якобы была взрывчатка. Его подозревают в экстремизме. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



По данным СТВ, сначала в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, найденном в торговом центре, но прибывшие на вызов оперативные службы ничего не обнаружили. В это же время через дорогу от торгового центра правоохранители задержали человека, у которого, по неподтверждённой информации телеканала, были при себе взрывчатые вещества.

В операции участвовали сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ. Главный проспект города был перекрыт. На место событий вызывали взрывотехников. В Следственном комитете заявили, что не комментируют ситуацию. Агентству "СИА-Пресс" в управлении полиции Югры подтвердили информацию о проведении спецоперации, не уточнив подробности.

19 августа 2017 года в Сургуте 19-летний Артур Гаджиев напал с ножом на прохожих. В результате пострадали 7 человек. Ответственность за это взяла на себя запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство". Правоохранительные органы официально сначала не признали произошедшее терактом, сообщив, что дело возбуждено по статье о "покушении на убийство". Гаджиев был убит при попытке задержания.