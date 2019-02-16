В Москве и Петербурге прошли эвакуации из-за писем о бомбах

В Москве и Санкт-Петербурге посетителей нескольких крупных торгово-развлекательных центров в субботу эвакуировали из-за сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.

По данным агентства "Интерфакс", в Москве эвакуации прошли в "Атриуме" и четырех торговых центрах "Капитолий". В Петербурге людей вывели из центров "Румба", "Радуга" и "Галерея", сообщают пользователи социальных сетей и издание "Фонтанка".

При этом, по данным "Фонтанки", в обоих городах авторы сообщений с угрозами подписали их инициалами президента России Владимира Путина.

Накануне в Москве из офисных зданий эвакуировали несколько сотен человек. Предыдущая волна сообщений о минированиях была зафиксирована в российской столице в начале месяца. В регионах массовые эвакуации продолжаются с конца января.

По данным правоохранительных органов, все сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.