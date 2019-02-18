Активиста "Открытой России" оштрафовали за лекцию про мемы

Суд в Челябинске оштрафовал на 10 тысяч рублей местного координатора движения "Открытая Россия" Дениса Ибрагимова. Причиной для административного дела стало проведение активистом правозащитного вебинара "Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму". Ибрагимова признали виновным в участии в деятельности нежелательной организации.

На лекции, которая проводилась по скайпу, рассказывали о грамотном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов и частичной декриминализации статьи о возбуждение ненависти либо вражды. Полицейские отправили смотреть вебинар студентов первого курса юридического факультета. Позже они дали показания против Ибрагимова.

В России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).