Владимир Познер извинился за шутку про китайцев в эфире Первого канала

Телеведущий Владимир Познер извинился за шутку про китайцев, сказанную им в программе "Самые-самые-самые". Снимая репортаж о посещении резиденции Йоулупукки (финского Санта-Клауса), ведущий посетовал, что в деревне вокруг резиденции "очень много китайцев". "Я не окосел?" – спросил он у своей съёмочной группы, указывая на свои глаза. Шутка показалась оскорбительной одной из зрителей канала, она пожаловалась на неё в Общественную коллегию по жалобам на прессу.

После выхода программы в Коллегию по жалобам на прессу обратилась архитектор Туяна Басанова, назвавшая себя "представителем азиатской национальности коренного народа Сибири". Она заявила, что её оскорбили слова и жесты Познера, и назвала их неприемлемыми на федеральном телевидении.

По мнению Басановой, своим жестом 84-летний Познер продемонстрировал "свою ксенофобию к представителям другой расы". "Оказывается, находясь слишком долго в окружении китайцев, по мнению Владимира Познера, человек с другим разрезом глаз может окосеть", – написала Басанова.

Что сказал Познер?

Во вторник коллегия рассматривала жалобу Басановой. На заседании Познер назвал свои слова "очень неудачной шуткой".

"На самом деле я понимаю отлично реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения", – цитирует его агентство "Интерфакс". "Я ни в коем случае не расист. Это просто очень неудачная острота", – цитирует его слова на заседании коллегии Русская служба Би-би-си.

"Это была глупость. И мне не трудно за неё извиняться", – добавил Познер после заседания. Отвечая на вопрос Би-би-си, Познер заявил, что готов извиниться в эфире своей программы на Первом канале.

Автор жалобы Туяна Басанова приняла извинения Познера. Она выразила надежду, что ведущий объяснит свою позицию и на телевидении.