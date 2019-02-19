Бизнес просит отпустить под домашний арест главу Baring Vostok

Пять крупных бизнес-ассоциаций направили письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко.
По словам Родзянко, подписавшие обращение организации попросили главу Следственного комитета отпустить подозреваемого под поручительство.
Письмо также подписали представители Франко-российской торговой палаты, Ассоциации европейского бизнеса и Российско-германской внешнеторговой палаты. Кроме того, освободить основателя Baring Vostok попросил Российский союз промышленников и предпринимателей.
Ранее в поддержку американского инвестора Майкла Калви выступили глава "Яндекса" Аркадий Волож, руководитель Сбербанка Герман Греф и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил за смягчение американцу меры пресечения.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов в свою очередь назвал уголовное преследование основателя инвестфонда Baring Vostok незаконным, назвав дело "чистейшей воды корпоративным спором".
- 15 февраля правоохранители задержали Майкла Калви и еще пять человек по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".
- Вместе с Калви по делу проходят бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора гражданин Франции Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров. Все они помещены под стражу.
- В суде Калви назвал подозрения в своей адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров и акционером банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером того же банка Артёмом Аветисяном.
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