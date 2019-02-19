Бизнес просит отпустить под домашний арест главу Baring Vostok

Пять крупных бизнес-ассоциаций направили письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко.

По словам Родзянко, подписавшие обращение организации попросили главу Следственного комитета отпустить подозреваемого под поручительство.

Письмо также подписали представители Франко-российской торговой палаты, Ассоциации европейского бизнеса и Российско-германской внешнеторговой палаты. Кроме того, освободить основателя Baring Vostok попросил Российский союз промышленников и предпринимателей.

Ранее в поддержку американского инвестора Майкла Калви выступили глава "Яндекса" Аркадий Волож, руководитель Сбербанка Герман Греф и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил за смягчение американцу меры пресечения.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в свою очередь назвал уголовное преследование основателя инвестфонда Baring Vostok незаконным, назвав дело "чистейшей воды корпоративным спором".