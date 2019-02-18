Спорт хозяйствующих субъектов

В разгар Сочинского инвестиционного форум 15 февраля Москве задержали основателя крупного инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Kалви и троих сотрудников фонда: это Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, взяли также экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. Их всех подозревают в мошенничестве в особо крупном размер: якобы похитили 2,5 млрд. руб. у банка «Восточный», "вели в заблуждение" члена совета директоров "Восточного" Шерзода Юсупова, который м обратился в ФСБ. Представители Baring Vostok утверждали, что это у их фонда претензии к "Восточному", которые рассматриваются в суде в Лондоне. Басманный Суд уже арестовал всех задержанных на 2 два месяца

Издание The Bell сообщало, что ранее произошел конфликт Baring по поводу банка «Восточный» с его совладельцем Артемом Аветисяном. Последний дружен с семьей Николая Патрушева. Аветисян - директор направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив.

Арест Майкла Kалви и его коллег вызвал множество ярких комментариев о все ухудшающемся инвестиционном климате в России. Вот что пишет

Elizaveta Osetinskaya: "Одна картинка с Майклом Калви в суде в окружении полицейских шапок делает для поддержки инвестиций в Россию больше, чем видео блоги, инстаграммы и медиа вместе взятые. На деньгах Бэрринга выросли Яндекс и Вкусвилл, Авито и СТС, Вымпелком и Тинькоф.А теперь ответьте на вопрос, почему, проснувшись утром в другой стране, и прочитав эти новости, десятки умнейших, успешнейших, образованнейших и предприимчивых людей, которые уехали из России, должны захотеть вернуться?"

Как не потерять свои деньги? Обсуждаем с бывшим министром экономики РФ, профессором, доктором экономических наук, председателем партии «Гражданская инициатива» (2013—2018), преобразованной в «Партию перемен» Андреем Нечаевым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 18 февраля в 19:05