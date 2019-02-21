Участник корпоративного спора с "Бэринг Восток" Артём Аветисян займётся жалобами бизнеса на давление по поручению президента Путина. Он стал одним из кураторов работы платформы, на который бизнес будет жаловаться на контрольно-надзорную деятельность. Аветисян — крупный акционер банка "Восточный", спор за который привёл к аресту основателя инвестиционной компании "Бэринг восток". Ранее издание The Bell писало, что для решения конфликта Аветисян мог обратиться к своим связям в спецслужбах.

О необходимости создания цифровой платформы для жалоб предпринимателей Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 20 февраля. "Деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив (АСИ) предлагаю создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу", — заявил глава государства. Президент заявил эту платформу как одну из мер, благодаря которой "добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания".

Цифровая платформа для жалоб предпринимателей, создать которую поручил Владимир Путин, будет предусматривать две категории жалоб: касающихся системных проблем бизнеса и связанных с контрольно-надзорной деятельностью, рассказала РБК гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Возможность подачи жалоб, связанных с уголовным преследованием предпринимателей, разработчики не закладывают, посчитав, что это вопросы судебной системы. Артем Аветисян "активно участвует в разработке платформы", курируя работу в качестве директора АСИ по направлению "Новый бизнес".