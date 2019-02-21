Участник корпоративного спора с "Бэринг Восток" Артём Аветисян займётся жалобами бизнеса на давление по поручению президента Путина. Он стал одним из кураторов работы платформы, на который бизнес будет жаловаться на контрольно-надзорную деятельность. Аветисян — крупный акционер банка "Восточный", спор за который привёл к аресту основателя инвестиционной компании "Бэринг восток". Ранее издание The Bell писало, что для решения конфликта Аветисян мог обратиться к своим связям в спецслужбах.
О необходимости создания цифровой платформы для жалоб предпринимателей Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 20 февраля. "Деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив (АСИ) предлагаю создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу", — заявил глава государства. Президент заявил эту платформу как одну из мер, благодаря которой "добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания".
Цифровая платформа для жалоб предпринимателей, создать которую поручил Владимир Путин, будет предусматривать две категории жалоб: касающихся системных проблем бизнеса и связанных с контрольно-надзорной деятельностью, рассказала РБК гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Возможность подачи жалоб, связанных с уголовным преследованием предпринимателей, разработчики не закладывают, посчитав, что это вопросы судебной системы. Артем Аветисян "активно участвует в разработке платформы", курируя работу в качестве директора АСИ по направлению "Новый бизнес".
- 21 февраля 2019 Следственный комитет предъявил обвинения в мошенничестве в особо крупном размере основателю фонда "Бэринг Восток" Майклу Калви. По версии следствия, он и его партнёры похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", совладельцем которого является Аветисян. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и Аветисяном.
- Причиной конфликта The Bell называл допэмиссию на 5 млрд рублей, необходимую банку для выполнения нормативов ЦБ: "Бэринг" не хотел её выкупать, а у Аветисяна, как писал "Коммерсант", не нашлось на это денег. Поддержать Аветисяна в конфликте мог его старый знакомый, сын бывшего директора ФСБ Николая Патрушева Дмитрий, рассказал один из собеседников The Bell.
- "Бэринг Восток", в бизнес-конфликте с которым участвует Аветисян, один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад, с момента создания привлёк более 3,7 миллиарда долларов капитала и инвестировал более чем в 80 проектов в России.
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