Макрон предложил наказывать за антисионизм как за антисемитизм

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед французским Советом еврейских организаций, предложил ввести меры, которые усилят уголовную ответственность за совершение антисемитских актов. Одной из них может стать приравнивание антисионистских высказываний к антисемитским.
По данным газеты "Le Monde", ключевую позицию среди предложений Макрона занимает изменение правовой дефиниции антисемитизма. Её могут поменять на более широкую, в которую будут включены высказывания, возлагающие вину за действия Израиля на всех евреев, а также отрицание права еврейского народа на самоопределение.
Кроме этого, французские власти хотят бороться с антисемитизмом в интернете, подчеркнул Эммануэль Макрон. Для этого может быть усилена ответственность провайдеров за размещение расистского контента пользователями.
Президент Франции также высказался за роспуск нескольких крайне правых организаций, которые обвиняются в пропаганде антисемитизма.
"Поскольку нынешнее время ставит под вопрос нашу идентичность, Франция должна изменить и заново нарисовать красные черты (того что допустимо — РС)", — заявил президент Франции.
Во вторник во Франции прошли масштабные протесты против антисемитизма. В Париже собрались около 20 тысяч человек, перед вышедшими на площадь выступили премьер-министр Франции Эдуар Филипп, мэр Парижа Анн Идальго и бывший президент Франции Николя Саркози. Акция прошла после того, как преступники осквернили еврейское кладбища на востоке страны.
По данным МВД Франции, в прошлом году число антисемитских актов на территории страны возросло более чем на 70 процентов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.