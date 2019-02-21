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Макрон предложил наказывать за антисионизм как за антисемитизм

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает перед Советом еврейских организаций во Франции, 20 февраля 2019 года

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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед французским Советом еврейских организаций, предложил ввести меры, которые усилят уголовную ответственность за совершение антисемитских актов. Одной из них может стать приравнивание антисионистских высказываний к антисемитским.

По данным газеты "Le Monde", ключевую позицию среди предложений Макрона занимает изменение правовой дефиниции антисемитизма. Её могут поменять на более широкую, в которую будут включены высказывания, возлагающие вину за действия Израиля на всех евреев, а также отрицание права еврейского народа на самоопределение.

Кроме этого, французские власти хотят бороться с антисемитизмом в интернете, подчеркнул Эммануэль Макрон. Для этого может быть усилена ответственность провайдеров за размещение расистского контента пользователями.

Президент Франции также высказался за роспуск нескольких крайне правых организаций, которые обвиняются в пропаганде антисемитизма.

"Поскольку нынешнее время ставит под вопрос нашу идентичность, Франция должна изменить и заново нарисовать красные черты (того что допустимо — РС)", — заявил президент Франции.

Во вторник во Франции прошли масштабные протесты против антисемитизма. В Париже собрались около 20 тысяч человек, перед вышедшими на площадь выступили премьер-министр Франции Эдуар Филипп, мэр Парижа Анн Идальго и бывший президент Франции Николя Саркози. Акция прошла после того, как преступники осквернили еврейское кладбища на востоке страны.

По данным МВД Франции, в прошлом году число антисемитских актов на территории страны возросло более чем на 70 процентов.

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