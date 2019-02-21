Страховые компании в 2018 году выплатили "Роскосмосу" 185 миллионов долларов из-за двух аварий, это около 30 процентов убытков для страховых компаний, работающих на космическом рынке. Об этом рассказала на профессиональной конференции советник гендиректора госкорпорации Валентина Ракитина, её цитирует газета "Ведомости".

120 миллионов долларов выплатили из-за потери ангольского спутника связи Angosat в декабре 2017 года, еще 65 миллионов долларов — из-за первой за 35 лет аварии пилотируемого корабля "Союз" в октябре 2018 года.