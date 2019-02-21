Страховые компании в 2018 году выплатили "Роскосмосу" 185 миллионов долларов из-за двух аварий, это около 30 процентов убытков для страховых компаний, работающих на космическом рынке. Об этом рассказала на профессиональной конференции советник гендиректора госкорпорации Валентина Ракитина, её цитирует газета "Ведомости".
120 миллионов долларов выплатили из-за потери ангольского спутника связи Angosat в декабре 2017 года, еще 65 миллионов долларов — из-за первой за 35 лет аварии пилотируемого корабля "Союз" в октябре 2018 года.
- После октябрьской аварии созданная Банком России страховая компания отказалась страховать запуски в космос, сообщала заместитель председателя правления компании Наталья Карпова. Тогда она объясняла это решение "высокой убыточностью сегмента". Тогда Роскосмосу пришлось переплатить 23 миллиона рублей за страхование первого после аварии запуска ракеты "Союз-2.1б".
- Из-за неготовности страховщиков снижать ставки для "Роскосмоса", первый пуск госкорпорации к МКС в этом году будет застрахован отдельно, рассказала Ракитина.
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В 2018 году Роскосмос провёл восемь успешных запусков ракет на околоземную орбиту. Конкурирующая с российской госкорпорацией на рынке космических запусков SpaceX Илона Маска — 21 запуск, что стало рекордом для компании.
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