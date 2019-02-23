В Красноярске сторонника Навального отстранили от работы на Универсиаде

Волонтёра красноярского штаба Навального, 18-летнего Глеба Марьясова отстранили от работы на Универсиаде. Об этом он сам сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии".

По словам активиста, он устроился в клининговую компанию, обслуживающую спортивные объекты – хотел подработать во время игр, а возможно, и продолжить работу в той же фирме. В дирекции Универсиады его приняли на работу без проблем, выдали аккредитацию, после чего он приступил к работе.



Сегодня, когда Марьясов уходил на обеденный перерыв, ему позвонили с неизвестного номера, попросили подойти на КПП. Там активиста ждали два человека в штатском и полицейский с собакой. Они не представились и не показали документы. Один из них попросил предоставить аккредитацию и паспорт.



"Он взял мой паспорт, сфотографировал его и вернул. А вот аккредитацию забрал и сказал, чтобы на объекте я больше не появлялся. И предупредил, чтоб я никому о случившемся не рассказывал, иначе он ко мне придёт", – заявил Марьясов.

Неизвестные потребовали у охранника на КПП, чтобы Марьясова больше не пускали. Когда активист попытался спросить, с чем связан запрет, ему якобы ответили: "Без объяснения причин". После один из мужчин заявил, что он является сотрудником службы безопасности. Гражданский активист связывает произошедшее со своей активной работой в штабе Навального и поддержкой оппозиционного движения.



В дирекции Универсиады не смогли прокомментировать ситуацию с увольнением Глеба Марьясова.