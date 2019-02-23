Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на приговор контролируемого Россией Судакского городского суда в аннексированном Крыму. В марте прошлого года суд приговорил к двум годам тюрьмы условно по обвинению в публичных призывах к сепаратизму жителя Феодосии Сулеймана Кадырова. О регистрации жалобы Радио Свобода рассказал адвокат Кадырова Александр Попков.

"Мы направили жалобу в ЕСПЧ ещё в сентябре прошлого года, но она достаточно объемная, много приложений, потому зарегистрировали только сейчас, – рассказал Попков, работающий в международном объединении "Агора". – Эта жалоба важна не только тем, что в ней идет речь о преследовании за репост и за мнение о принадлежности Крыма Украине. Мы ещё надеемся, что Европейский суд оценит, что Кадырова, вопреки российскому закону, осудили за призывы без этих самых призывов. И ещё интересен вопрос о том, что осудили его за репост видео о вымышленном добровольческом батальоне, то есть за чьи-то якобы экстремистские фантазии. Российские суды эти коллизии никак не смутили".

Уголовное дело о призывах к сепаратизму против Сулеймана Кадырова было возбуждено из-за перепоста в Facebook видео, где шла речь о деятельности несуществующего украинского добровольческого батальона "Крым". По версии следствия, через несколько месяцев после перепоста, Кадыров оставил под видео комментарий, где утверждал, что Крым остаётся украинским. За Кадырова заступилась кандидат в президенты на проходивших тогда в России выборах Ксения Собчак, которая утверждала, что его нельзя судить за высказывание своего мнения.