"Рычаг давления". Дело из-за статьи о Сенцове

Депутата московского Басманного района, написавшего статью о деле Олега Сенцова, вызвали в Следственный комитет. Он считает это преследованием за свое членство в "Открытой России", а главный редактор газеты и глава района, "яблочник" Андрей Морев – местью со стороны бывших депутатов, проигравших выборы оппозиции.

Рабочая неделя муниципального депутата Басманного района Виктора Котова началась с визита в Следственный комитет. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по статье о публичном оправдании терроризма. В номере газеты "Наша Якиманка" от 30 июля 2018 года на последней полосе вышел материал Котова об украинском режиссёре Олеге Сенцове. В статье депутат рассказывал про дело Сенцова, о его голодовке с требованием освободить политзаключённых-соотечественников из российских тюрем, о московских акциях в поддержку режиссера, а также о давлении, которому подвергаются выступающие в его защиту активисты со стороны московской полиции.

Ни о каком оправдании терроризма, уверяет Виктор Котов, в статье речи не шло. Котов лишь написал, что "показания двух свидетелей, на которых базировалась версия следствия, были намеренно сфальсифицированы и выбиты под пытками во время ночных допросов".

Текст статьи Котова в целом не отличается от сотен сообщений в СМИ о деле Олега Сенцова. Депутат предполагает, что внимание правоохранительных органов связано с тем, что он по совместительству является координатором движения "Открытая Россия".

"Сейчас идёт преследование "Открытой России", – говорит Котов, – Ведётся дело Анастасии Шевченко, у многих активистов в регионах проходят обыски. Статья была написана летом 2018 года, и только сейчас они начали проводить доследственную проверку. Мне кажется, сама статья не представляет интереса для следствия. Это именно рычаг давления на нашу деятельность".

Зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским организации Open Russia Civic Movement и ее полная тёзка, организация Otkrytaya Rossia признаны в России "нежелательными". Генпрокуратура уже заявляла, что это не касается одноимённого российского движения. При этом участники движения регулярно подвергаются административному давлению, а в январе в Ростове-на-Дону отправили под домашний арест члена федерального совета движения Анастасию Шевченко – по первому в России уголовному обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.

"Даже в соответствии с этим так называемым законом о нежелательных организациях, который у нас очень много критикуют, все действия в отношении активистов движения "Открытая Россия" незаконны", – заявлял Радио Свобода координатор правозащиты "Открытой России" Алексей Прянишников. "Главным критерием для отнесения организации к нежелательным является то, что эта организация иностранная. А движение "Открытая Россия" является общественным объединением, которое действует в соответствии с Федеральным законом №82. Оно действует на территории РФ, имеет орган управления на территории РФ и никаким образом не связано с некими нежелательными организациями, которые были внесены в реестр Минюста в апреле 2017 года".

"Это мелкая месть"

Главу района Якиманка Андрея Морева, главного редактора районной газеты, также вызвали в Следственный комитет. К нему отдельные претензии: Морева подозревают в "злоупотреблении полномочиями". Сам Морев считает, что газета "Наша Якиманка" не должна ограничиваться новостями районного масштаба. Например, в злополучном июльском номере газеты поднимались темы пенсионной реформы, сжигания мусора, штрафов для автомобилистов. Депутат отмечает, что проверка Следственного комитета на редакционной политике не скажется:

"Газета у нас не только районная, по свидетельству о регистрации она - о районных и городских новостях. У нас часто бывают материалы о том, что происходит в Москве. В нашей газете печатаются муниципальные депутаты из разных районов города. А так как ситуация с Сенцовым в Москве была достаточно известна, мы эту тему решили осветить. В XXI веке люди не должны умирать в тюрьмах. Мы хотели привлечь внимание к его голодовке".

"Перфоманс о террористе"

Обращения в Следственный комитет с просьбой проверить статью Котова еще в августе направила группа жителей Якиманки. В их числе – бывший муниципальный депутат района Дмитрий Захаров. Ссылку на газету ему якобы прислал возмущённый житель района.

"Я хоть и бывший депутат, но продолжаю следить за ситуацией в районе и помогать жителям, – рассказывает Дмитрий Захаров. – Не остался я в стороне и от такого перфоманса Морева в его газете. О террористе, которого российский суд официально признал террористом, говорится, что он хороший, прекрасный человек, мол, "давайте его пожалеем". Человек, который мог взорвать людей – детей, женщин могло убить взрывом – для товарищей Котова и Морева это некий святой".

Он потенциальный объект вербовки, это необходимо проверить

В обращении в Следственный комитет Захаров написал, что Виктор Котов выступил в поддержку террориста, и попросил проверить наличие у Котова связей со спецслужбами Украины:

"Как можно предположить, что психически здоровый человек может поддерживать террористов у наших границ? Мы видим, сколько украинский режим убил мирных людей на Донбассе, мы видим, что творится с населением Украины. И после этого поддерживать Сенцова? Может, человек получает за это деньги, или идеологически близок, но в любом случае он потенциальный объект вербовки, это необходимо проверить".

Бывшие против нынешних

Андрей Морев связывает происходящее не с "Открытой Россией", а с желанием бывших депутатов, проигравших выборы представителям оппозиции, отомстить своим преемникам:

"Мне сложно понять логику людей, которые писали эту жалобу, кроме того, что это мелкая месть нам, депутатам, которые выиграли выборы. С первого дня избрания они разными способами пытаются досадить нам: и подписи за отзыв депутатов собирали, и участвовали в почти агрессивном нападении на совет. Это их целенаправленная политика. Данная статья лично для них была ещё одним поводом обратить внимание на себя. Просто она вызвала более широкий резонанс. Учитывая события последних двух месяцев, можно предположить, что доследственная проверка – это часть давления на членов “Открытой России”, но жалоба была написана в августе, поэтому я считаю, что изначально она не была связана с движением".

Сейчас статья Виктора Котова об Олеге Сенцове отправлена на лингвистическую экспертизу. Он и Андрей Морев дали подписку о неразглашении. Партия "Яблоко", членом которой является Морев, потребовала "прекратить доследственные проверки как возможное продолжение репрессивных тенденций в отношении гражданского общества".