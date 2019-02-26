Фигуранты дела о госизмене в ФСБ получили от 14 до 22 лет тюрьмы

Московский окружной военный суд приговорил бывшего заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Лаборатории Касперского", работавшего ранее в МВД Руслана Стоянова к 22 и 14 годам строгого режима по делу о госизмене.

Михайлов также лишен звания полковник запаса и ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Такое решение приняла тройка судей, сообщает РБК со ссылкой на корреспондента из зала суда.