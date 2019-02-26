Фигуранты дела о госизмене в ФСБ получили от 14 до 22 лет тюрьмы

Московский окружной военный суд приговорил бывшего заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Лаборатории Касперского", работавшего ранее в МВД Руслана Стоянова к 22 и 14 годам строгого режима по делу о госизмене.
Михайлов также лишен звания полковник запаса и ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Такое решение приняла тройка судей, сообщает РБК со ссылкой на корреспондента из зала суда.
- Как пишет "Коммерсантъ" по версии следствия, Михайлов и Стоянов в 2011 году передали ФБР информацию по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США подозревают в причастности к киберпреступлениям.
- По информации The Bell, фигуранты дела могут быть причастны к передаче американским властям информации о хакерах, взломавших серверы Демократической партии США перед президентскими выборами в 2016 году. Издание считает, что за преследованием Михайлова стояло Главное разведывательное управление Генштаба России. Американские спецслужбы считают, что именно в ГРУ организовали хакерские атаки перед выборами.
- Ряд СМИ связывал арест Михайлова и Стоянова с разгромом хакерской группы "Шалтай-болтай". Бывший руководитель группы Владимир Аникеев в интервью Русской службе Би-би-си отрицал связь группы с ФСБ.
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