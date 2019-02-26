Тереза Мэй предложит отсрочку для Брекзита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит британским парламентариям проголосовать за перенос Брекзита, если те до 12 марта не одобрят соглашение о выходе королевства из Евросоюза. Об этом лидер страны заявила на заседании британского парламента, сообщает Би-би-си.

Дата выхода Великобритании из ЕС намечена на 29 марта.

Мэй заявила, что сама выступает против любой отсрочки для Брекзита. По её словам, если депутаты поддержат такую инициативу, выход Великобритании из ЕС не может состояться позднее конца июня.

В понедельник британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщила, что Брекзит может быть перенесён на два года. Эта идея якобы активно обсуждается в руководстве Европейского союза. Представители Евросоюза не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

В пятницу также стало известно о том, что лидер лейбористов в британском парламенте Джереми Корбин поддерживает идею проведения второго референдума по Брекзиту.

На данный момент британский парламент так и не одобрил договор о выходе Британии из ЕС. При этом до заявленной даты выхода – 29 марта – остаётся менее пяти недель. Сторонники Мэй настаивают, что парламент не должен блокировать "жёсткий Брекзит", чтобы не лишать премьера свободы маневра на переговорах с ЕС о внесении изменений в проект договора о Брекзите.

Эти переговоры продолжаются и в Египте, куда Мэй и другие лидеры Евросоюза приехали на европейско-арабский саммит. Ожидается, что они продолжатся и на будущей неделе. По словам Мэй, переговоры идут успешно, однако по-прежнему неясно, удастся ли ей добиться таких уступок, которые удовлетворили бы большинство в парламенте.