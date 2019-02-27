Число россиян, озабоченных высокой коррупцией удвоилось за два года

Число россиян, озабоченных высокой коррупцией в стране удвоилось с 2016 года и достигло 41 процента населения. Таковы данные опроса социологического Левада-центра. Переживания по этому поводу говорят о том, что граждане перестают верить в эффективность власти, считает эксперт центра Марина Красильникова. С 2005 года, когда Левада-центр начал проводить такое опросы, число россиян, обеспокоенных коррупцией, достигло исторического максимума.

Самыми острыми проблемами граждане считают рост цен — 62 процента опрошенных и бедность и обнищание — она тревожит 44 процента, следует из опроса "Левада-центра". Его данные приводит газета "Коммерсантъ". Только каждого четвертого респондента (28 процентов) волнует экономический кризис, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства. А в числе наименее важных для россиян проблем, про которые они рассказали социологам, ограничение гражданских прав и свобод — они волнуют только 6 процентов опрошенных.