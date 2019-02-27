Число россиян, озабоченных высокой коррупцией удвоилось за два года

Число россиян, озабоченных высокой коррупцией в стране удвоилось с 2016 года и достигло 41 процента населения. Таковы данные опроса социологического Левада-центра. Переживания по этому поводу говорят о том, что граждане перестают верить в эффективность власти, считает эксперт центра Марина Красильникова. С 2005 года, когда Левада-центр начал проводить такое опросы, число россиян, обеспокоенных коррупцией, достигло исторического максимума.
Самыми острыми проблемами граждане считают рост цен — 62 процента опрошенных и бедность и обнищание — она тревожит 44 процента, следует из опроса "Левада-центра". Его данные приводит газета "Коммерсантъ". Только каждого четвертого респондента (28 процентов) волнует экономический кризис, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства. А в числе наименее важных для россиян проблем, про которые они рассказали социологам, ограничение гражданских прав и свобод — они волнуют только 6 процентов опрошенных.
- Комментируя результаты опроса, социолог "Левада-центра" рассказала газете "Коммерсантъ", что сравнительно высокие показатели обеспокоенности коррупцией связаны с тем, что население считает, что власть не заботится о широких слоях и поглощена лишь собственным обогащением. На обеспокоенности сказываются и громкие коррупционные скандалы, к примеру, арест в зале заседаний Совета федерации сенатора Рауфа Арашукова, обвинённого в причастности к убийствам и хищению газа у "Газпрома".
- По итогам 2018 года Россия заняла 138 из 180 место в глобальном индексе восприятия коррупции, который ежегодно публикует международная организация Transparency International. Низкое место России авторы объясняют слабым уровнем развития политических и гражданских прав в стране и неэффективную систему сдержек и противовесов.
- В декабре официальный представитель Генпрокуратуры рассказал в эфире ведомственного канала, что исследователи составили типичный портрет российского коррупционера. В числе прочего упоминалось, что коррупционеры, по данным исследования, ставят взяточничество на второе место в списке серьезных проблем страны. Остальные россияне относятся к коррупции толерантнее, утверждает представитель Генпрокуратуры.
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