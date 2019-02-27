Десятки людей провели минуту молчания на месте убийства Немцова

В Москве десятки людей пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы почтить минутой молчания память оппозиционного политика Бориса Немцова. Как сообщает телеканал "Дождь", акция прошла ровно в 23:31 – именно в это время четыре года назад был убит политик.

Ранее сегодня к месту убийства Немцова возложили цветы дипломатические представители США, Новой Зеландии, Австралии, Швеции, Литвы и других стран. А в Нижнем Новгороде на доме, в котором жил Борис Немцов, установили мемориальную доку с барельефом политика. Акции памяти оппозиционера также прошли в эти дни во многих других городах России.

Борис Немцов был убит несколькими выстрелами на Большом Москворецком мосту поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.