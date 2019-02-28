Жителя Хабаровска арестовали по делу о подготовке теракта

Суд в Хабаровске арестовал на два месяца местного жителя Александра Онуфриенко в рамках расследования дела о подготовке теракта. Об этом сообщает интернет-издание "Медуза" со ссылкой на пресс-секретаря суда Валентину Королёву.

Она уточнила, что меру пресечения избрали еще 22 февраля, то есть за день до того, как о задержании сообщило издание "База". В суде не сообщили подробностей дела Александра Онуфриенко.

Издание "База" утверждало, что обвиняемому 18 лет, и что на допросе в ФСБ он сознался в подготовке "показательного массового убийства" в школе, где раньше учился.

По данным "Базы", при обыске у Онуфриенко нашли обрез ружья, патроны и националистические листовки. Сам он якобы вдохновлялся поступками норвежского националиста Андерса Брейвика, который совершил массовое убийство 22 июля 2011 года.