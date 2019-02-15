Подростка, напавшего на школу в Ивантеевке, осудили на 7 лет

Суд в подмосковной Ивантеевке приговорил к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии подростка, устроившего стрельбу в местной школе осенью 2017 года. Школьник должен будет выплатить пострадавшим от его действий более 2 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Обвинение изначально запрашивало для подростка 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, а потерпевшие подали гражданские иски на сумму свыше 4 миллионов рублей. Суд удовлетворил их требования частично.

Стрельба в школе в Ивантеевке произошла 5 сентября 2017 года. Сообщалось, что ученик пронес в школу пневматическую винтовку и открыл из нее огонь по сверстникам и учителям. Он также ударил преподавательницу информатики кухонным топориком, в результате чего она была госпитализирована с травмой головы. Еще трое учеников получили травмы, когда выпрыгнули из окон, испугавшись стрельбы.

По данным СМИ, у школьника был давний конфликт с преподавателем и несколькими сверстниками, которые издевались над ним из-за внешнего вида и манеры одеваться. Директор школы утверждала, что ученик не конфликтовал с учителями и не состоял на учете. Она также отрицала, что другие учащиеся рассказывали ей о запланированном нападении.

Сообщалось, что нападавший вдохновлялся действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек. Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал закон, который позволяет блокировать без решения суда "группы смерти" и "колумбайн-сообщества" в социальных сетях и интернете.