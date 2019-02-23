В Хабаровске задержан студент, планировавший нападение на школу

ФСБ задержала 18-летнего жителя Хабаровска по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу. Об этом сообщают издания Baza и "Комсомольская правда" со ссылкой на неназванные источники.

По информации "Базы", на допросе в ФСБ задержанный Александр Онуфриенко рассказал, что собирался устроить показательное массовое убийство в хабаровской средней школе №30, в которой раньше учился. Он назвал себя поклонником идей норвежского националиста Андерса Брейвика, который отбывает тюремный срок по делу об организации терактов в Осло в июле 2011 года. Тогда в результате взрыва в центре города и нападения на молодежный лагерь погибли 77 человек.

При обыске в доме у задержанного нашли обрез и 96 патронов и националистические листовки, утверждает "База". Официальных сообщений о задержании Онуфриенко не поступало.

В 2018 году в России произошло несколько резонансных нападений подростков на учителей в образовательных учреждениях и учащихся.

В январе в Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджёг кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором.

В марте семеро человек получили травмы в результате стрельбы из пневматического пистолета, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области.

18 апреля в одной из школ Стерлитамака 17-летний подросток напал с ножом на преподавателя и учеников, после чего пытался поджечь класс.

В октябре в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков совершил массовое убийство, жертвами которого стал 21 человек, включая подозреваемого.