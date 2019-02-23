В Хабаровске задержан студент, планировавший нападение на школу

ФСБ задержала 18-летнего жителя Хабаровска по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу. Об этом сообщают издания Baza и "Комсомольская правда" со ссылкой на неназванные источники.
По информации "Базы", на допросе в ФСБ задержанный Александр Онуфриенко рассказал, что собирался устроить показательное массовое убийство в хабаровской средней школе №30, в которой раньше учился. Он назвал себя поклонником идей норвежского националиста Андерса Брейвика, который отбывает тюремный срок по делу об организации терактов в Осло в июле 2011 года. Тогда в результате взрыва в центре города и нападения на молодежный лагерь погибли 77 человек.
При обыске в доме у задержанного нашли обрез и 96 патронов и националистические листовки, утверждает "База". Официальных сообщений о задержании Онуфриенко не поступало.
- В 2018 году в России произошло несколько резонансных нападений подростков на учителей в образовательных учреждениях и учащихся.
В январе в Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджёг кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором.
В марте семеро человек получили травмы в результате стрельбы из пневматического пистолета, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области.
18 апреля в одной из школ Стерлитамака 17-летний подросток напал с ножом на преподавателя и учеников, после чего пытался поджечь класс.
В октябре в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков совершил массовое убийство, жертвами которого стал 21 человек, включая подозреваемого.
- В ряде случаев нападавшие могли вдохновляться действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек. В день нападения на колледж в Керчи Росляков пришел в школу в такой же одежде, как и один из нападавших на “Колумбайн”, и использовал похожее оружие. При освещении керченского нападения государственным СМИ запретили проводить параллели между двумя событиями.
- Издание "База" пишет, что задержанный в Хабаровске Онуфриенко – поклонник "колумбайн-тематики".
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