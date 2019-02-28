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Мосгорсуд оставил под арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Майкл Калви

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Мосгорсуд оставил под арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает агентство ТАСС. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, Калви организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

Калви просил суд отправить его под домашний арест, чтобы он смог подготовить детей к поступлению в университет. За освобождение предпринимателя ранее высказались бизнес-омбудсмэн Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф и основатель "Яндекса" Аркадий Волож и ряд интернет-предпринимателей, напоминает газета "Ведомости".

Против освобождения Калви выступил банкир Владислав Тепляшин, признанный потерпевшим по делу Baring Vostok. "Мы считаем, что Калви совершил именно мошенничество", — заявили представители Тепляшина в суде.

Фонд Baring Vostok опубликовали открытое письмо, в котором фонд попросил президента России Владимира Путина ​"взять под личный контроль" уголовное дело в отношении Калви. Пресс-секретарь Путина заявил, что президент в дело вмешиваться не будет. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что Путин считает оправданным преследование бизнесмена.

  • Baring Vostok – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад, с момента создания привлёк более 3,7 миллиарда долларов капитала и инвестировал более чем в 80 интернет-проектов в России. В том числе — в "Яндекс".

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