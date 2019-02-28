Путин выступил на заседании коллегии МВД России. Главное

Владимир Путин выступил на заседании коллегии Министерства внутренних дел. Значительные части выступления президента были посвящены делам об экстремизме и экономическим преступлениям. Радио Свобода публикует короткий пересказ выступления Путина.

Об экстремизме: "Работать надо"

Путин назвал противодействие экстремизму – "важнейшим направлением работы". Но призвал учитывать частичную декриминализацию статьи 282. "Нужно видеть, откуда идет реальная опасность, а не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований. – заявил Путин, – Но, если основания есть, работать надо. Не следить, как вода течет по речке и глазами провожать, надо работать". Президент добавил, что число экстремистских преступлений в России снижается, но они зафиксированы практически во всех регионах страны. Он призвал МВД принимать "решительные меры", чтобы не допустить "разжигание агрессии в молодежной среде", и потребовал оперативно реагировать на попытки "втянуть несовершеннолетних в преступную деятельность". "Невнимательное, формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами, а иногда и настоящими трагедиями, и те коллеги, которые занимаются этими вопросами, прекрасно понимают, о чем идет речь", – заявил Путин.

В конце 2018 года в России частично смягчили наказание по статье 282 Уголовного кодекса. После этого были отменены уже несколько уголовных дел за "разжигание ненависти либо вражды", в том числе в социальных сетях. До этого за "экстремизм" в социальных сетях были осуждены сотни россиян. Правозащитники заявляли, что статью используют как инструмент устрашения, в частности, против оппозиционных активистов. После частичной декриминализации 282-й статьи правоохранительные органы еще активнее занялись борьбой с анархистами. Это произошло после того, как в Архангельске 31 октября в здании ФСБ подорвал себя 17-летний студент местного колледжа. Незадолго до теракта он назвал мотивом своих действий то, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". С тех пор против анархистов в разных регионах России было возбуждено уже несколько уголовных дел.

"Защитить бизнес от необоснованного давления"

На заседании коллегии МВД Путин также поручил подготовить регламент для работы с жалобами и обращениями предпринимателей. "Я прошу сделать это в тесном контакте с деловым сообществом. – заявил президент, – Формальные отписки никому не нужны. Это должен быть действенный, работающий механизм, который обеспечит интересы граждан и повысит эффективность, прозрачность самих правоохранительных органов". Путин назвал создание максимально благоприятных условий для бизнеса "очень важным направлением работы" и наиболее эффективным ответом на "внешние ограничения". "Вы видите, в каких условиях мы живем и развиваемся, и ответом на все внешние ограничения может быть только один эффективный – создать максимально благоприятные условия для развития экономики внутри страны", – сказал Путин. Он подчеркнул, что "это не ведомственная, а общенациональная, государственная задача".

Путин за время своего правления неоднократно заявлял о необходимости защитить бизнес от давления силовиков. Но, несмотря на это, в стране продолжает расти число дел по экономическим преступлениям. В последнее время внимание СМИ приковано к делу в отношении американского предпринимателя Майкла Калви. Он является основателем компании Baring Vostok – одного из крупнейших и старейших инвесторов в экономику России. Калви отвергает предъявленные ему обвинения в хищении средств. В его защиту уже выступили известные представители крупного бизнеса, в том числе бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава "Сбербанка" Герман Греф и основатель "Яндекса" Аркадий Волож. В Кремле заявили, что Путину известно о деле Калви, но президент не будет вмешиваться. СМИ сообщали, что в деле Калви Путин выразил доверие ФСБ. Сегодня Мосгорсуд оставил бизнесмена под арестом.

Другие заявления Владимира Путина на заседании коллегии МВД (коротко):

"Социологические опросы показывают, что в последние годы растет доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении проблем. Это самый главный критерий, самая важная оценка";

"Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек";

"Любые нарушения миграционного законодательства должны неукоснительно пресекаться";

"Конечно, важно в целом наращивать усилия в борьбе с коррупцией".

Целиком выступление Путина на заседании коллегии МВД можно посмотреть здесь: