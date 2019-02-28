Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в государственной измене майора Черноморского флота России Дмитрия Долгополова и жительницу Крыма Анну Сухоносову, которую ФСБ назвала его сожительницей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Долгополова обвинили в шпионаже в пользу Украины. На Украине его также обвиняют в государственной измене.

Долгополова приговорили к 10 годам колонии строго режима, Сухоносову — к 9 годам колонии. По утверждению следствия, Сухоносова была завербована украинской военной разведкой и привлекла Долгополова к сотрудничеству, чтобы передавать Украине сведения о российском Черноморском флоте.

Как рассказали "Новой газете" в Службе безопасности Украины, Долгополов до аннексии Крыма Россией служил в украинских военно-морских силах. На Украине его обвиняют в госизмене за службу в российской армии после аннексии.

После аннексии Россией Крыма офицерам украинской армии, служившим в Крыму, предложили остаться на российской военной службе. Самым высокопоставленным служащим, согласившимся на это предложение, стал Денис Березовский, командовавший ВМС Украины в первых числах марта 2014 года, в России он позднее занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом.