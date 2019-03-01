Кинотеатры просят снять ограничения Минкульта с "Королевского корги"

Частные российские кинотеатры отказываются показывать снятый в России мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра" из-за ограничений, наложенных Министерством культуры России на бельгийскую картину "Королевский корги". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей кинокомпаний.

Несколько частных прокатчиков отправили в ведомство письмо, в котором требуют снять ограничения на прокат иностранной картины. Под письмом подписалась Ассоциация владельцев кинотеатров, а также другие компании, которые не числятся среди её членов: "Синема Star", "Каро" и "Киномакс".

Премьеру "Королевского корги" чиновники попросили перенести на конец марта или начало апреля, поскольку фильм создавал конкуренцию снятому в России "Гурвинеку".

В своём решении Минкульт сослался на постановление правительства, согласно которому прокатчику можно отказать в премьере на запрошенную дату, если в то же время на рынке появился аналогичный отечественный продукт.

Мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра" произведён киностудией имени Максима Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке ВГТРК. Сюжет мультфильма построен на приключениях десятилетнего мальчика. "Королевский корги" снят в 2019 году в Бельгии.