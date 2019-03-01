The Bell: компании Пригожина получили контракты на 10 млд рублей

Структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным в 2019 году получили новые контракты на сумму более десяти миллиардов рублей. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на сайт госзакупок сервис "СПАРК-Интерфакс".

Издание изучило контракты 13 юридических лиц, предположительно связанных с Евгением Пригожиным. Кроме компаний "Конкорд М" и комбината питания "Конкорд", связь с которым подтвердил сам Пригожин, госконтракты получили еще одиннадцать других компаний, которые, по версии The Bell, так или иначе связаны с бизнесменом. О том, что эти предприятия также находятся под контролем Пригожина ранее сообщали издания РБК, "Новая газета" и "Фонтанка".

"Конкорд М" и комбинат питания "Конкорд-М", которые принадлежат непосредственно Евгению Пригожину, с начала года получили контракты на девятнадцать миллионов рублей. Остальные компании — на около десяти миллиардов рублей, следует из расследования The Bell.

При этом большинство контрактов на этот год московские школы еще не заключили: сумма, о которой идет речь, касается лишь договоров, подписанных за первые два месяцы текущего года.

По данным расследования телеканала "Настоящее время" компании, связанные с Евгением Пригожиным с 2011 года получили контракты на сумму более 200 миллиардов рублей.

28 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела после массового заражения дизентерией и шигеллой детей в школах Москвы. Речь идёт о поставках в школы продуктов питания, приготовленных из сырья поставщика "Вито-1". Употребив эти продукты в пищу, по данным следствия, в Восточном административном округе Москвы заболели 67 учеников и учителей.