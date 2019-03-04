Написавших на штабе Навального "штаб педофилов" задержала полиция

Полиция задержала неизвестных, сделавших надпись "штаб педофилов" на фасаде офиса сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщила сотрудница штаба Екатерина Шлихта.

По её словам, сотрудники полиции ещё в день произошедшего приехали в офис и попросили написать заявление, а затем вычислили людей, которые сделали надпись, по камерам видеонаблюдения. При этом Шлихта отметила, что не знает, предъявили ли задержанным какие-либо обвинения. Их имена сторонникам Навального также не назвали.

В ночь на 2 марта на фасаде штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге неизвестные написали "штаб педофилов". На следующий день у штаба собрались неизвестные люди с плакатами "Здесь опасно!" и "Навальный защищает извращенцев". Собравшиеся назвали себя "возмущённой молодежью" и отметили, что их акция согласована с властями. Среди пикетчиков журналисты опознали нескольких прокремлёвских активистов.

В феврале в Петербурге суд арестовал 18-летнего активиста оппозиционного движения "Весна" Владимира Казаченко и его друга Вадима Тишкина по обвинению в развратных действиях в отношении их 14-летней знакомой. Информационное агентство "Невские новости" публиковало видео, на котором, предположительно, один из фигурантов дела нюхает порошкообразное вещество на фоне предвыборного плаката Алексея Навального. Оба арестованных не признают свою вину. Тишкин заявляет, что полиция подбросила ему наркотики.

В начале февраля Алексей Навальный объявил о начале кампании по выдвижению кандидатов для участия в муниципальных выборах в Санкт-Петербурге осенью этого года. Оппозиционер выступил на встрече с региональными активистами, объявив, что в городе будет запущен его проект "Умное голосование", предполагающий обеспечить консолидированное голосование активных избирателей против кандидатов от действующей власти.