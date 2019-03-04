Тереза Мэй посетила Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй побывала в понедельник в Солсбери, английском городе, в котором год назад, 4 марта, были отравлены нервно-паралитическим веществом "новичок" Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились на грани гибели долгое время и выжили благодаря настойчивым лечебным мерам британских врачей.

Мэй назвала годовщину важным рубежом для города, который находился в тени драмы, связанной с применением здесь нервно-паралитического вещества боевого назначения.



Британский премьер-министр отметила стойкость жителей Солсбери, переживших беспрецедентное потрясение.



Глава британского правительства посетила два магазина вблизи городского кафедрального собора и приветствовала горожан на улицах, вместе с членом парламента Джоном Гленом.



Тереза Мэй поблагодарила сотрудников городских экстренных служб и военнослужащих, которые участвовали в ликвидации последствий применения смертельно опасного вещества против мирных жителей. Операция по восстановлению безопасности и полной дезактивации территории завершилась на минувшей неделе.