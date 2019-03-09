Порошенко: "Повторять ошибки Будапештского меморандума мы не собираемся"

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу России. Президент Украины сделал это заявление на заседании заседания Совета регионального развития Черкасской области, сообщило агентство УНИАН.

Порошенко подчеркнул необходимость развития украинской ракетной программы. Он сообщил, что после испытания крылатых ракет "Нептун" они поступили на вооружение.



Президент Украины остановился на объявленном в Вашингтоне и Москве прекращении действия российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В связи с этим, по словам Порошенко, на Украине возникли дополнительные возможности: Украина тоже, как выразился Порошенко, избавилась от определенных ограничений и обязательств, которые соблюдались раньше".

"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности - пусть враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие, и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся», – подчеркнул президент Украины. https://www.unian.net/weapons/10473639-poroshenko-ukraine-neobhodimo-vysokotochnoe-raketnoe-oruzhie-kotoroe-smozhet-porazhat-celi-daleko-v-tylu-rf.html