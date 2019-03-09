Мальтийская газета отказалась удалять статью о "Тройке Диалог"

Юристы британской фирмы Simons Muirhead & Burton, представляющие интересы российского предпринимателя, инвестора и филантропа Рубена Варданяна, потребовали от мальтийского издания The Shift News удалить статью о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог». Эта статья была написана в связи с данными, опубликованными журналистами Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).



Статья, к которой относится требование о её удалении, была опубликована 4 марта и, по оценке юристов британской фирмы, наносит удар по репутации Варданяна, возглавлявшего "Тройку Диалог". Несогласие редакции удалить публикацию приведёт к подаче исков о клевете, предупредили юристы, защищающие интересы российского предпринимателя.

В редакции мальтийской газеты заявили, что не намерены удалять опубликованную статью. Российское издание РБК направило в связи с этим запрос представителю Варданяна.