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Мальтийская газета отказалась удалять статью о "Тройке Диалог"

Рубен Варданян (справа) и Анатолий Чубайс, Москва, ноябрь 2018

Юристы британской фирмы Simons Muirhead & Burton, представляющие интересы российского предпринимателя, инвестора и филантропа Рубена Варданяна, потребовали от мальтийского издания The Shift News удалить статью о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог». Эта статья была написана в связи с данными, опубликованными журналистами Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Статья, к которой относится требование о её удалении, была опубликована 4 марта и, по оценке юристов британской фирмы, наносит удар по репутации Варданяна, возглавлявшего "Тройку Диалог". Несогласие редакции удалить публикацию приведёт к подаче исков о клевете, предупредили юристы, защищающие интересы российского предпринимателя.

В редакции мальтийской газеты заявили, что не намерены удалять опубликованную статью. Российское издание РБК направило в связи с этим запрос представителю Варданяна.

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