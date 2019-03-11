Суд не отпустил политтехнолога Милосердова на похороны отца

Суд не отпустил политтехнолога Петра Милосердова, арестованного по обвинению в создании экстремистского сообщества, на похороны его отца, драматурга Кима Бакши. Об этом сообщается на странице Милосердова в Facebook.
Церемония прощания с Бакши прошла в понедельник в 13:00, а в 14:30 его должны были похоронить. Предварительные слушания по делу Милосердова назначили на то же время. Судья якобы заявила обвиняемому: "На похороны все равно уже опоздали, так что сидите дальше."
По словам адвоката Милосердова, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее поддержала просьбу обвиняемого, отпустить его на прощание с отцом.
Политтехнолог Петр Милосердов был арестован 25 января прошлого года по обвинению в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, политтехнолог вместе с "неустановленными лицами" состоял в "экстремистском сообществе" националиста Александра Поткина, осужденного в 2016 году. После объявления приговора националисту Милосердов скрывался от следствия, отмечает интернет-издание "Медиазона".
В начале февраля Милосердов заявил о том, что был избит конвоирами в Мещанском суде Москвы, после того, как попросил у них стакан воды.
Петр Милосердов в 2005 году баллотировался в Московскую городскую думу. Позднее он неоднократно участвовал в "Русских маршах". В 2008 году Милосердова исключили из КПРФ за "антипартийную деятельность".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.