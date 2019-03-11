Суд не отпустил политтехнолога Милосердова на похороны отца

Суд не отпустил политтехнолога Петра Милосердова, арестованного по обвинению в создании экстремистского сообщества, на похороны его отца, драматурга Кима Бакши. Об этом сообщается на странице Милосердова в Facebook.

Церемония прощания с Бакши прошла в понедельник в 13:00, а в 14:30 его должны были похоронить. Предварительные слушания по делу Милосердова назначили на то же время. Судья якобы заявила обвиняемому: "На похороны все равно уже опоздали, так что сидите дальше."

По словам адвоката Милосердова, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее поддержала просьбу обвиняемого, отпустить его на прощание с отцом.

Политтехнолог Петр Милосердов был арестован 25 января прошлого года по обвинению в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, политтехнолог вместе с "неустановленными лицами" состоял в "экстремистском сообществе" националиста Александра Поткина, осужденного в 2016 году. После объявления приговора националисту Милосердов скрывался от следствия, отмечает интернет-издание "Медиазона".

В начале февраля Милосердов заявил о том, что был избит конвоирами в Мещанском суде Москвы, после того, как попросил у них стакан воды.

Петр Милосердов в 2005 году баллотировался в Московскую городскую думу. Позднее он неоднократно участвовал в "Русских маршах". В 2008 году Милосердова исключили из КПРФ за "антипартийную деятельность".