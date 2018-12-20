Суд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой

Московский городской суд признал законным отказ отпустить из-под ареста лидера движения "За права человека" Льва Пономарёва на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой.

Сам Пономарёв не присутствовал на заседании. Ранее генеральная прокуратура России заявила о законности ареста правозащитника.

Президент России Владимир Путин, комментируя арест Пономарёва на встрече с Советом по правам человека, заявил, что тот разместил пост с призывом к протестной акции. "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение", - заявил глава государства.

5 декабря Льва Пономарёва арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал мероприятие, написав о нём в Facebook.

Позднее суд сократил арест до 16 суток. Пономарёва не отпустили на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Судья объяснил решение тем, что он не приходится Алексеевой близким родственником или близким лицом, как того требует закон.