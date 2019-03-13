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Археология

Искусство быть несчастным. Эфир в 21:05

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Философ Жюли Реше и культуролог Владислав Земенков о философии антипозитива и индустрии счастья.

Современная цивилизация потребления требует от нас быть счастливыми и наслаждаться. Возникла целая индустрия счастья, поддержанная массовой культурой, психотерапевтами и антидепрессантами. Тем не менее нейронаука показывает важность эмоциональной боли, грусти и расстройства как ключевого условия социализации и эмпатии. Должны ли мы быть непрерывно счастливы и «на позитиве»?

В гостях у Радио Свобода - философ, некропсихотерапевт Жюли Реше и культуролог, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Владислав Земенков. Эфир в 21:05.

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