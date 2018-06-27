Смех без причины. Эфир в 21:05

Чемпионат мира по футболу принес в Россию атмосферу карнавала и с ней - улыбки. Улыбаются все, включая полицейских. Но праздник кончится, и самое время задаться вопросом: почему в обычной жизни мы так мало улыбаемся? Как разные общества понимают улыбку? И как улыбки говорят о социальном капитале?

Гости программы: писатель Виктор Ерофеев и культуролог Оксана Мороз. Эфир в 21:05.