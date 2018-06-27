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Археология

Смех без причины. Эфир в 21:05

Болельщики в Ростове-на-Дону перед матчем чемпионата мира по футболу – 2018: Южная Корея - Мексика

Писатель Виктор Ерофеев и культуролог Оксана Мороз: почему мы так мало улыбаемся?

Чемпионат мира по футболу принес в Россию атмосферу карнавала и с ней - улыбки. Улыбаются все, включая полицейских. Но праздник кончится, и самое время задаться вопросом: почему в обычной жизни мы так мало улыбаемся? Как разные общества понимают улыбку? И как улыбки говорят о социальном капитале?

Гости программы: писатель Виктор Ерофеев и культуролог Оксана Мороз. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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