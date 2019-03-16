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С христианской точки зрения

Христианство и норма. Эфир в 18:30

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Специалист по истории раннего христианства Валентина Кузнецова о том, кто может называться христианином, а кто нет

Как определить, кто может называться христианином, а кто нет, можно ли считать христианами Свидетелей Иеговы или католиков? Об этом разговор со специалистом по истории раннего христианства Валентиной Кузнецовой. Эфир в 18:30. Эфир в 18:30.

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