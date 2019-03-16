Христианство и норма. Эфир в 18:30

Как определить, кто может называться христианином, а кто нет, можно ли считать христианами Свидетелей Иеговы или католиков? Об этом разговор со специалистом по истории раннего христианства Валентиной Кузнецовой. Эфир в 18:30. Эфир в 18:30.
Специалист по истории раннего христианства Валентина Кузнецова о том, кто может называться христианином, а кто нет
Как определить, кто может называться христианином, а кто нет, можно ли считать христианами Свидетелей Иеговы или католиков? Об этом разговор со специалистом по истории раннего христианства Валентиной Кузнецовой. Эфир в 18:30. Эфир в 18:30.
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