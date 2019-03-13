Художественный совет Новосибирска окончательно утвердил установку памятника Сталину в центре города. Из 16 экспертов, присутствовавших на заседании, "за" высказалось 11 человек, сообщил корреспондент "Сибирь.Реалий".

Памятник собираются поставить на территории регионального отделения коммунистической партии накануне 9 мая этого года. По словам председателя худсовета, архитектора Александра Ложкина, это компромиссное решение, которое "позволит желающим возлагать цветы и в то же время не будет оскорблять людей, считающих Сталина тираном".

Ложкин призвал коллег не вступать в политические дискуссии, а оценивать только художественную составляющую бюста. По словам архитектора, документов, подтверждающих причастность генералиссимуса к преступлениям, не существует, и это официальная позиция государства.

"Выбрано наименьшее из зол, но добрее оно от этого не стало. Мы гордимся тем, что поставим его не в общественном месте, но тем не менее, мы сейчас проголосовали за тирана", – заявил корреспонденту "Сибирь.Реалии" член худсовета, краевед Константин Голодяев.

Бюст Сталина уже готов, на его изготовление инициативная группа собрала около 500 тысяч рублей. Работы по подготовке и благоустройству площадки, на которой предполагается установить бюст, собираются профинансировать из городского бюджета. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возглавляющий областное отделение КПРФ, заявил, что для этого необходимо около одного миллиона рублей.

В ноябре прошлого года худсовет отклонил просьбу инициативной группы о монтаже памятника на городских улицах, сославшись на то, что в этом случае монумент могут повредить люди, считающие Иосифа Сталина виновным в организации массовых репрессий и гибели миллионов людей.

Ранее мэрия на своем сайте проводила обсуждение наиболее подходящего места для установки памятника. Поступило 155 положительных отзывов на предложение установить в городе бюст Сталина, и в 97 из них был абсолютно идентичный текст. Всего проект получил 243 отзыва: помимо положительных, было 85 отрицательных и три пустых. Более 11 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org против появления такого памятника.