Лоббисты холдинга En+ Олега Дерипаски назвали план Баркера по выводу компании из-под санкций образцом для будущих действий против российских олигархов. Такой подход нанесет удар по конкретному объекту, сохранив рабочие места, считают они. По их подсчётам Дерипаска лишился по меньшей мере двух миллиардов долларов из-за реализации плана компании. В то же время вывод компании из-под санкций активно критиковался в Конгрессе США и представителями вироссийской оппозицией.

Баркер, который возглавляет совет директоров En+, разработал план по спасению бизнеса Дерипаски, писало ранее издание The Bell. По нему часть акций компании перешли из собственности российского бизнесмена созданному им благотворительному фонду, банку ВТБ и трейдеру Glencore – одному из основных клиентов "Русала". Кроме того, часть акций компании досталась при разводе бывшей жене Дерипаски Полине.

В письме лоббистов в конгресс, которое цитируют "Открытые медиа" и РБК, представитель лоббисткой компании Mercury, которая добивалась одобрения плана Баркера американскими чиновниками, писалось, что Дерипаска потеряет $2 млрд и это самый большой финансовый удар, нанесенный когда-либо по олигарху. Как утверждают лоббисты, Дерипаска не сможет вернуть эти деньги, что отвечает целям политики США, но ситуация не затронет американский рынок алюминия и рабочие места в стране.

Санкции против Олега Дерипаски и ряда контролируемых им компаний и ещё ряда российских бизнесменов и компаний были введены в начале апреля 2018 года в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций". " Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой [российской] коррумпированной системы, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", – говорилось в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.