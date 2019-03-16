Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал более 400 осуждённых

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал около 400 осуждённых. В их числе несколько оппозиционеров, которых ранее признали политзаключёнными, в частности – одни из лидеров национал-демократической партии "Народный фронт" Гезель Байрамлы и Фуад Гахраманлы, а также двое активистов молодежной организации "Нида".

Их освобождения добивались международные правозащитные организации. На свободу также выпустили бывшего министра здравоохранения Азербайджана, осуждённого по обвинению в экономических преступлениях, хранении наркотиков и сопротивлении представителю власти. Кроме этого, троим осужденным заменили пожизненное лишение свободы на сроки от 20 до 25 лет.

Ранее в Азербайджане освободили оппозиционного блогера Мехмана Гусейнова. С него сняли обвинения после вмешательства президента республики. Это произошло после массовой акции протеста в Баку с требованием освободить всех политзаключенных в стране.

В 2017 году Гусейнова приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в клевете. Позднее его обвинили в нападении на охранника колонии.