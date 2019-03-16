В Киеве прошли акции протеста против коррупции в окружении Порошенко

На Майдане Независимости в Киеве прошла масштабная акция протеста с требованием к президенту Петру Порошенко наказать причастных к хищениям в оборонном секторе. Об этом сообщает украинский телеканал "Громадское". В акции, по разным оценкам, приняли участие от двух до десяти тысяч человек.

Протестующие требовали разобраться со скандалом вокруг "Укроборонпрома" – государственного концерна, объединяющего предприятия отраслей оборонной промышленности Украины. 25 февраля журналисты Bihus.info обнародовали расследование о хищении в организации сотен миллионов гривен, перекочевавших, по утверждению журналистов, из бюджета в карманы близких к Порошенко людей.

Митинг на Майдане в субботу провели общественные организации "Национальный Корпус" и "Национальные дружины". 9 марта представители организаций уже выступали против коррупции у здания Администрации президента Украины. Тогда акция протеста переросла в столкновения с правоохранительными органами, в которых, по утверждению властей, пострадали двое полицейских и военнослужащий Национальной гвардии.

В тот же день активисты Национального корпуса попытались прорваться к Порошенко на его выступлении в Черкассах. В стычке с националистами пострадали 22 полицейских. Двое предполагаемых организаторов столкновения отправлены под домашний арест, сообщала "Украинская правда".

16 марта после митинга на Майдане протестующие активисты вновь прошли к зданию Администрации президента и забросали здание игрушечными свиньями.

В этот же день националисты забросали игрушечными свиньями полицейских в Полтаве, где проходит визит Порошенко. Издание "Полтавщина" сообщает о задержании 15 человек.

Коррупционный скандал на Украине развернулся на фоне подготовки к выборам президента страны. Они должны состояться 31 марта, действующий президент Порошенко зарегистрирован как один из кандидатов.