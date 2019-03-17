В понедельник состоится оглашение приговора Оюбу Титиеву

Сегодня в Шали на заседании суда, как ожидается, в 10 часов начнётся вынесение приговора российскому правозащитнику, руководителю грозненского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву. В начале прошлого года он был арестован в связи с возбуждением против него уголовного дела за "незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотиков.



12 марта, в день последнего перед приговором заседания суда, Титиев сказал, что понимает: приговор будет обвинительным и пообещал, что "узнает имена негодяев", которые подросили ему наркотики. Сам процесс он назвал "живым потретом" российского правосудия и сигналом всем правозащитным организациям. Оюб Титиев подчеркнул, что надо внимательнее относиться к безопасности. Он также высказал предположение, что, скорее всего, в Грозном "Мемориала" больше не будет.

11 марта, выступая с последним словом, Титиев поблагодарил всех, кто его поддерживал последний год. Правозащитник напомнил, что к президенту России Владимиру Путину дважды обращались по его уголовному делу, однако ответ до сих пор не был получен.

Во время прений, прокуроры попросили для правозащитника четыре года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. В качестве смягчающего обстоятельства был назван возраст Титиева – ему 61 год. Адвокат правозащитника настаивала на том, что дело полностью сфальсифицировано, а доказательства по уголовному делу оформлены с нарушениями.